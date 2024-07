Período de pré-matrícula para o curso ‘Normal Médio’ termina no dia 5 de agosto

Estão abertas as pré-matrículas para o curso Normal Médio – habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O prazo segue até o dia 5 de agosto deste ano, sendo o curso realizado pela SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio da Copemep/Suped (Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional).

O curso Normal Médio é oferecido pelas unidades escolares e Ceep da REE (Rede Estadual de Ensino), com o objetivo da formação mínima para o exercício da docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de nível médio, na modalidade Normal. O estudante deve ter concluído o Ensino Médio para ingressar no curso.

O curso tem duração aproximada de 1 ano e quatro meses, com 1,3 mil horas de formação teórico-prática específica para docência, incluindo 200 horas para certificação como Auxiliar de Práticas Educativas em Educação Especial e 300 horas de estágio supervisionado obrigatório.

As aulas estão previstas para iniciar em 2 de setembro de 2024, no período noturno e o estágio supervisionado obrigatório ocorrerá no período diurno. Serão 25 unidades escolares ofertando o curso em 21 municípios de MS, com uma ou duas turmas de 25 estudantes.

O curso Normal Médio será ofertado nos seguintes municípios e unidades escolares:

Aquidauana – EE Cel. José Alves Ribeiro;

Campo Grande – Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima – CEPEF;

Campo Grande – Centro de Educação Profissional Padre João Greiner;

Campo Grande – Arlindo de Andrade Gomes;

Campo Grande – EE Profª Fausta Garcia Bueno;

Campo Grande – Centro de Educação Profissional Profª Maria de Lourdes Widal Roma;

Bela Vista – EE Dr. Joaquim Murtinho;

Bodoquena – EE Joaquim Mario Bonfim;

Bonito – EE Luiz da Costa Falcão;

Caarapó – EE Cleuza Aparecida Vargas Galhardo;

Camapuã – EE Miguel Sutil;

Corumbá – EE Dr. João Leite de Barros;

Costa Rica – EE José Ferreira da Costa;

Coxim – EE Padre Nunes de Coxim;

Dourados – Centro de Educação Profª Evanilde Costa da Silva;

Guia Lopes da Laguna – EE Alziro Lopes;

Jardim – EE Cel. Pedro José Rufino;

Nioaque – EE Odete Ignêz Resstel Villas Boas;

Miranda – EE Carmelita Canale Rebuá;

Paranhos – EE Santiago Benites;

Pedro Gromes – EE Francisco Ribeiro Soares;

Ponta Porã – EE Geni Marques Magalhães;

Porto Murtinho – EE José Bonifácio;

São Grabriel – EE São Gabriel;

Sonora – EE Comandante Mauricio Coutinho Dutra.

Pré-matrícula

Para que você possa concorrer às vagas do Curso Normal Médio é necessário:

1º acesse: Site oficial da matrícula digital http://www.matriculadigital.ms.gov.br/

2º Clicar – Pré-Matrícula

3º Escolha o Município

4º Selecione a inscrição para o Curso Normal Médio

5º Selecione o Curso – o Curso Normal Médio

6º Selecione Ano/Fase

7º Acesse o link: https://forms.gle/5zEKqHKXDwXVXLdeA e preencha suas informações (enviar e fechar o formulário para classificação)

8º Clicar no Próximo e preencher a pré-matrícula.

O preenchimento incorreto pode acarretar em ficar fora da classificação. O preenchimento do link não retira a obrigatoriedade de preencher o formulário da pré-matrícula.

Dúvidas sobre Pré-matrícula: 0800 647 0028 ou 3314-1212.

