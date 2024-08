Foragido da Justiça que tentou atropelar e matar mulher é preso

O homem tinha sido condenado a 8 anos, 3 meses e 22 dias de prisão pelo crime praticado em 2001 ao tentar matar uma mulher utilizando um veículo automotor

A Polícia Civil, por intermédio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina, prendeu ontem (14), um homem, de 48 anos de idade, que estava com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio qualificado.

O homem tinha sido condenado a 8 anos, 3 meses e 22 dias de prisão pelo crime praticado em 2001 ao tentar matar uma mulher utilizando um veículo automotor.

Ele foi encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde permanecerá a disposição da Justiça.

