Câmera registrou atirador invadir garagem e atirando em funcionário na Vila Jacy

Câmera de segurança de um comércio localizado na Rua José Paes de Farias, no bairro Vila Jacy, em Campo Grande, registrou o momento que um atirador chega de moto em uma garagem de revenda de veículo e atira contra o funcionário do local.

Nas imagens é possível ver o autor do crime em uma motocicleta dando voltas pelo local. Ao descer e atirar contra a cabeça de João Vitor Vieira de Souza por duas vezes, o homem pega o veículo e vai embora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe da URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) conseguiu reanimar a vítima, que estava em parada cardiorrespiratória.

O funcionário baleado foi levado em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde permanece internado na ala vermelha do hospital.

A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Perícia, para iniciar as investigações. Não há informações sobre o paradeiro do atirador.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio qualificado na forma de emboscada.

Confira abaixo o vídeo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram