Homem que perfurou pulmão de vítima em tentativa de latrocínio no Tiradentes é preso

Por volta das 03h, da madrugada de quarta-feira (1), a vítima de 21 anos foi abordada por um indivíduo, que lhe perguntou as horas. No momento em que a vítima pegou o celular para ver o horário, o indivíduo tomou o aparelho e saiu correndo na esquina entre as Ruas Avalon e Coronel Salustiano Lima, Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu alcançar o indivíduo, que sacou uma faca e desferiu dois golpes de faca que atingiram o tórax da vítima, perfurando o seu pulmão. Após isso, o indivíduo fugiu e a vítima foi socorrida por terceiros, sendo internada na Santa Casa.

Na quinta-feira (2), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), tomaram conhecimento de que a tentativa de latrocínio teria sido praticada pelo autor de 38 anos, que possui condenações por roubo e furto qualificado e está em liberdade condicional.

Durante a tarde, por volta das 16h, os policiais lograram em encontrar o autor escondido embaixo de uma cama e sob o efeito de drogas no imóvel situado à Rua Marques de Pombal, Bairro Tiradentes, vestindo as mesmas roupas utilizadas durante o crime, bem como portando uma faca na cintura, indicada por ele próprio como sendo o instrumento do delito.

O autor confessou o crime e foi preso em flagrante pela prática de tentativa de latrocínio, tendo a autoridade policial representado por sua prisão preventiva.

