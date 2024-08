Prefeitura de Angélica abre concurso público com 90 vagas e salários de até R$ 7.125,40

A Prefeitura de Angélica, localizada a 272 quilômetros de Campo Grande, anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de 90 vagas em diversas áreas. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.344,77 e R$ 7.125,40, com cargas horárias que vão de 20 a 40 horas semanais.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se as vagas para coveiro (1); cozinheiro (10); motorista “C” (7); motorista “D” (2); motorista da Secretaria Municipal de Saúde (8); motorista de ônibus (4); operador de máquinas (2); auxiliar de saúde bucal (1); agente comunitário de saúde (12); agente de combate às endemias (3); assistente de administração (10); cuidador de idoso (7); fiscal de inspeção e vigilância sanitária (1); fiscal de obras e postura (1); monitor artesanal (2); secretária escolar (4); técnico em enfermagem (5); auditor fiscal de tributos (1); bioquímico (1); educador social (1); farmacêutico II (2) e psicólogo (3).

As inscrições para o concurso já estão abertas e devem ser realizadas até as 16h do dia 26 de setembro, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Capacitação e Gestão Pública (IBCGP). A taxa de participação varia entre R$ 80 e R$ 180, dependendo do cargo pretendido.

A prova objetiva, etapa fundamental do processo seletivo, está prevista para os dias 19 e 20 de outubro.

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de ingressar no serviço público em Angélica, contribuindo para o desenvolvimento do município em diversas áreas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais