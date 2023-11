Fiems debate sustentabilidade em Corumbá

O Núcleo ESG da Fiems se reuniu, nesta quinta-feira (27/07), com representantes da Câmara de Vereadores de Corumbá, a fim de debater a criação de projeto piloto para adoção de práticas de sustentabilidade na instituição. A parceria tem a intenção de conscientizar e desenvolver ações ambientais, sociais e de governança corporativa, além de verificar a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.

Para a assessora do Núcleo ESG da Fiems, Cláudia Borges, é essencial pensar iniciativas de caráter sustentável, especialmente para instituições que atuam na região do Pantanal sul-mato-grossense. “Com novas práticas, a Câmara se insere em uma rede nacional e internacional que se mobiliza em torno dessa temática. Estamos trabalhando na construção de pontes com as indústrias e organizações ao mesmo tempo em que iniciativas governamentais são realizadas em torno disso”, explicou.

A proposta de parceria foi apresentada pelo vereador Elio Moreira Junior. Para o legislador, a ideia é fazer um trabalho consciente de mapeamento e adoção de práticas benéficas ao meio ambiente e à sociedade.

“Algumas ações nós já implantamos e nem temos conhecimento que estamos atendendo alguns dos 17 ODSs. Quando conversamos, percebemos que já praticamos alguns dos objetivos. Mas a ideia do piloto é a Fiems mostrar como vamos conseguir implantar e ter uma gestão eficiente. A parceria vem para inovarmos e sermos um piloto para Mato Grosso do Sul e, quem dirá, um dia para o Brasil”, explicou.

Já o presidente da Câmara de Vereadores, Ubiratan Canhete de Campos Filho, destacou o importante papel desempenhado pela Fiems no sentido de orientar tais práticas e a necessidade de pensar a sustentabilidade para elaboração de planos de governo. “Acho que hoje está nascendo uma grande parceria que pode ser exemplo para Corumbá e outros municípios do Estado. Então, isso nos deixa muito satisfeitos, porque é o que de fato procuramos”, afirmou.

Também participaram da reunião os vereadores Samyr Sadeq Ramunieh e Allex Prado Della. A equipe do Núcleo ESG da Fiems está no município para fazer um mapeamento das ações de sustentabilidade nas indústrias e entidades da região.

