Fiems e Exército alinham estudos estratégicos de oficiais a MS

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, recebeu nesta sexta-feira (02/06), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, representantes do Exército Brasileiro para tratar da Viagem de Estudos Estratégicos, que será realizada em agosto. Alunos do curso de Comando e Estado-Maior da Escola de Comando e Estado Maior do Exército virão a Mato Grosso do Sul para conhecer o panorama econômico e social.

Participaram da reunião o coronel José Euclides Oliveira de Araújo e o tenente-coronel de infantaria Hebert Cássio Guimarães Fonseca. Os oficiais convidaram a Fiems para participar de um painel, a ser ministrado aos alunos do curso no dia 16 de agosto, na sede do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande.

Del Casale destacou a parceria institucional de longa data entre a Fiems e as Forças Armadas. “O Sistema Fiems tem uma relação estreita com o Comando Militar do Oeste. O presidente Sérgio Longen sempre se preocupou em manter essa relação próxima, pois é algo que complementa o desenvolvimento do Estado. Durante a visita, a Fiems terá o papel de apresentar os números e os impactos do desenvolvimento industrial, bem como a importância da qualificação de mão de obra e as questões de segurança na faixa de fronteira com o advento da Rota Bioceânica”, explicou o chefe de gabinete.

O tenente-coronel Hebert falou da importância de contar com a participação civil nas atividades militares. “Os alunos do curso de comando do Estado-Maior do Exército são oficiais superiores que buscam acesso à possibilidade de comandar ou concorrer ao cargo de oficial general. A viagem tem o intuito de conhecer o trabalho realizado aqui e como isso impacta no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e na faixa de fronteira”, completou o oficial.

