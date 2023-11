‘1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguay’ acontece em agosto

Em celebração aos 50 anos da Associação Colônia Paraguaia, o “1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguay” será realizado no dia 19 de agosto, a partir das 8 horas, com programação extensa durante todo o sábado, na sede da Associação Colônia Paraguaia (ACP). O projeto é uma realização da ACP e foi contemplado pelo edital “Reviva Mais Turismo” e, por isso, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), como sua correalizadora.

De acordo com o diretor cultural da Colônia Paraguaia e organizador Encontro, Ricardo Zelada, o evento tem a intenção de promover o fluxo de turistas para Campo Grande com o lançamento do edital “Reviva Mais Turismo”, no ano passado.

“O projeto foi motivado pela implantação da Rota Bioceânica, esse trajeto tão importante, que atravessa o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. Nossa intenção é promover a integração cultural entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, com palestras e atrações culturais do Paraguai e de Campo Grande. Falamos em uma rota turística por meio de um circuito turístico entre Campo Grande, Porto Murtinho, o Chaco Paraguaio, Concepción, local que já conta com uma ponte construída sobre o rio Paraguai, e Asunción, a Capital paraguaia”, explica ele.

A programação é totalmente gratuita. As palestras são voltadas para o público universitário e acadêmico. Interessados em receber certificado de participação devem realizar um prévio cadastro pelo link: https://forms.gle/bwV8LHhCUdMnTbbW6.

Leia mais: "1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai"

