Explosão em siderúrgica de Aquidauana deixa quatro trabalhadores feridos

Na noite de segunda-feira (7), quatro trabalhadores ficaram feridos durante explosão em uma siderúrgica de Aquidauana, iniciada quando um funcionário soldava um cano de alta pressão, ou um cilindro de ar comprimido, que estourou e atingiu as vítimas.

Segundo O Pantaneiro, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e no local encontraram apenar um funcionário ferido, de 47 anos, com diversos ferimentos pelo corpo, consciente e caído no chão. Os outros foram levados para unidade médica pela própria empresa.