Ações dos bombeiros reduzem focos de incêndio em área indígena no Pantanal

Após o lançamento de 6.200 litros de água na tarde de segunda-feira (7), o Corpo de Bombeiros Militar e brigadistas do Instituto Homem Pantaneiro continuam combatendo o incêndio florestal em Porto Índio, na reserva indígena Guató, próximo a Serra do Amolar, distante cerca de 300 km de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, a equipe organizada para combater o incêndio em terrao, realizou reconhecimento da área, iniciando o combate às chamas, que se estendeu até a madrugada desta terça-feira (8), com o uso de sopradores, mochilas costais com água e abafadores.

A integração das equipes de solo e de ar foi importante porque os focos tiveram uma considerável retração, conforme os sistemas de georreferenciamento utilizados pelo Corpo de Bombeiros.

Hoje, a equipe de solo está realizando o monitoramento, combate e rescaldo do incêndio na vegetação, ao mesmo tempo que a aeronave realiza o sobrevoo, devidamente abastecida com água para lançamento nas áreas que ainda necessitam de intervenção.

O CBMMS conta com o apoio do Instituto Homem Pantaneiro no monitoramento da área e auxílio da Defesa Civil Estadual para a aquisição de recursos para o combate. O local fica em uma região isolada, entre a Baía Gaíva e Uberaba. Além da comunidade guató, 47 famílias moram naquela região.

O comandante da Operação Pantanal 2022, o Major Fábio Pereira de Lima, reforça que "o empenho será mantido até a garantia de que a aldeia indígena não será atingida e que os focos estejam extintos".