Luva de Pedreiro é a nova voz do Waze para a Copa; saiba como ativar

Luva de Pedreiro tem mais uma missão durante a Copa do Mundo 2022. A partir desta terça-feira (8), o influenciador é a nova voz do Waze, aplicativo de GPS e trânsito.

O acordo da empresa com Luva é parte de um pacote de ações voltadas para o Mundial da Fifa, que começa no dia 20. Além de selecionar a voz do fenômeno da internet, os motoristas podem usar um veículo customizado para o torneio (o “Automoball”) e utilizar ícones dos países para entrar no espírito da Copa.

“O Brasil ama o futebol e está chegando a hora de torcer e comemoramos juntos. E claro que o Waze não poderia deixar de participar da festa. O Luva de Pedreiro é uma grande personalidade do esporte, divertido e um ótimo representante para guiar nossos motoristas neste momento”, comenta Heloisa Pinho, gerente nacional do Waze no Brasil.

De acordo com o Waze, a ativação ficará disponível até o dia 29 de dezembro. No vídeo acima, é possível ver spoilers da gravação sobre como será a nova voz. O influenciador usa alguns de seus bordões, como “receba” e “melhor do mundo”.

Luva, que já gravou comerciais do McDonald’s para a Copa, abriu uma live no último domingo (6) para fazer um anúncio. Apesar do suspense, ele usou o espaço para avisar que tinha publicado um vídeo novo. No post, ele aparece ao lado de Tite dizendo que é o 27º nome da seleção brasileira no Qatar.

Ontem, o técnico Tite divulgou, na sede da CBF, no Rio, a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A principal novidade da lista é o lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos. Ele não tinha sido relacionado para os últimos amistosos por razões físicas e agora volta à equipe na lista final.

Como ativar a narração do influencer

Para ativar a voz do Luva de Pedreiro no aplicativo, o usuário precisa tocar em “Meu Waze” e depois clicar no banner “Dirija com Luva de Pedreiro”. Também há a possibilidade de mudar individualmente os novos recursos:

– Para alterar a voz, o usuário deve ir em Configurações > Voz e Som > Voz Waze;

– Para mudar para o carro, deve ir em Configurações > Exibição do mapa > Ícone do Veículo;

– Para trocar o Humor, ele deve ir no seu perfil clicando no nome de usuário e na opção Humor.

Com informações de Folhapress