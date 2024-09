Explosão de tanque causou incêndio que matou três pessoas em Bela Vista

Polícia Civil confirmou três mortes no grave acidente ocorrido no final da manhã desta terça-feira (3), no trevo que dá acesso a BR-060 e MS-384, em Bela Vista, distante 356 quilômetros de Campo Grande. Com a batida, o tanque de combustível de um dos veículos explodiu e carbonizou os corpos das vítimas.

Conforme Boletim de Ocorrência, duas pessoas já foram identificadas. São os motoristas Odecir José Bruneto, de 56 anos, e Ozias de Oliveira Cardoso, de 60. Uma terceira vítima foi encontrada em um dos cavalos, mas ainda não foi identificada.

Inicialmente, a informação divulgada é que quatro pessoas haviam morrido na batida, entre elas pai, mãe e filho. Entretanto, o registro policial contabiliza três mortos.

O ocorrência destaca, ainda, que uma das carretas ao acessar a BR-060, vinda da MS-384, cruzou a rodovia federal e foi atingida na lateral pela outra bitrem, que resultou na explosão do tanque de combustível.

Equipe de perícia esteve no local para continuar as investigações do acidente e identificar todos os envolvidos.

