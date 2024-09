Dr. Victor Rocha Recebe Comissão da Comunidade Surda para discutir Lei sobre inclusão de intérprete de Libras nos partos de Surdas da Capital

Representantes solicitaram Audiência Pública para aprimorar Lei de Inclusão em Maternidades

O vereador Dr. Victor Rocha se reuniu hoje com uma comissão da Comunidade Surda de Campo Grande para discutir a Lei Complementar n. 527, de 22 de agosto de 2024, que assegura a presença de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em maternidades e salas de parto dos estabelecimentos hospitalares das redes pública e privada, sempre que solicitado pela paciente surda. Durante o encontro, a comissão solicitou a realização de uma audiência pública com o objetivo de aprimorar a lei recém-aprovada.

A comissão foi composta por: Vanessa de Oliveira Bento, presidente de Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas – AFAPS; Alessandra Souza de Cruz, diretora Social, Cultural e de Educação da Associação Pantanal dos Surdos de Mato Grosso do Sul; Tatiana da Silva Lima (cidadã surda) ; Haury Júnior Souza Silva (cidadão surdo) e Juveirce Christiane Medeiros Ramos Condi, intérprete do Centro Municipal de Interpretação de Libras (CMIL)

A comissão destacou a necessidade de ajustes para garantir que a aplicação da lei seja efetiva e atenda de maneira adequada às necessidades das gestantes surdas. Entre os pontos levantados, estão o treinamento adequado dos profissionais de saúde e a garantia de que os intérpretes de LIBRAS estejam disponíveis 24 horas por dia nos hospitais.

Dr. Victor Rocha demonstrou total apoio à solicitação e se comprometeu a organizar a audiência pública o mais breve possível. “A lei foi um grande avanço, mas sabemos que a sua implementação exige diálogo constante com a comunidade para garantir que todos os aspectos sejam contemplados. A audiência pública será uma oportunidade essencial para ouvirmos as sugestões e garantirmos que esta legislação atenda plenamente às necessidades das gestantes surdas,” afirmou o vereador.

A iniciativa de Dr. Victor Rocha reflete seu compromisso contínuo com a inclusão e o respeito aos direitos de todos os cidadãos de Campo Grande, reafirmando a importância de uma saúde pública acessível e inclusiva.

Também participaram da reunião os intérpretes de Libras da Câmara Municipal de Campo Grande: André Amaral, Helga Pereira e Janaína Saraiva.

