Câmera registrou bandido levando malote com R$ 23,6 mil durante assalto em Ponta Porã

Câmera se segurança registrou o momento em que um bandido, ainda não identificado, assaltou dois funcionários de um posto de combustíveis, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, levando malote com R$ 23,6 mil. A ação aconteceu na manhã dessa segunda-feira (2).

Na imagens é possível ver o carro com as vítimas estacionando em frente à agência bancária onde a quantia seria depositada.

Um dos criminosos aguarda a pé, enquanto outro se aproxima de moto logo em seguida. Quando a passageira abre a porta, é abordada pelo homem que, armado, anuncia o assalto. A mulher entrega o malote e o bandido vai embora na garupa da motocicleta.

A ação dura apenas alguns segundos e ninguém que está em volta percebe o que está acontecendo. Equipes do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foram acionadas e fazem buscas para encontrar os suspeitos.

Assista o vídeo abaixo:

