Real vence o Chelsea na Liga dos Campeões com mais um show de Benzema

Em mais uma noite mágica de Karim Benzema, o Real Madrid acertou quase tudo o que tentou na tarde desta quarta-feira (6) e venceu o Chelsea por 3 a 1, no Stamford Bridge, para abrir grande vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões. O camisa 9 fez os três gols, enquanto Mason Mount diminuiu para os ingleses.

Com a vitória em Londres, o Real Madrid pode até perder por um gol de diferença em casa, na terça-feira (12), que ainda assim avança às semifinais. E vai poder jogar exatamente como nesta quarta, esperando o adversário tomar a iniciativa. Antes disso, porém, ambos os times têm compromissos pelas ligas nacionais neste sábado (9): o Chelsea visita o Southampton, enquanto o Real recebe o Getafe.

Carlo Ancelotti montou o Real Madrid com um atacante a menos e Valverde compondo o lado direito, fechando em uma linha de cinco quando o Chelsea tinha a bola. Deu certo logo aos dez minutos, quando o uruguaio roubou uma bola e iniciou o contra-ataque que Vinícius Jr. finalizaria no travessão de Mendy.

O esquema com três zagueiros do Chelsea deixou o ataque do Real no mano-a-mano, situação ingrata para quem precisa parar Vinícius Jr. e Benzema. Aos 21 minutos, o brasileiro escapou nas costas de Christensen e cruzou para o francês abrir o placar de cabeça, completamente livre após Thiago Silva ficar perdido entre a perseguição e a cobertura da área.

O Chelsea ainda estava grogue do primeiro gol quando concedeu o segundo. Modric teve toda a liberdade do mundo na intermediária para cruzar na cabeça de Benzema, mais uma vez sem marcação dentro da área. O segundo gol marcou o ritmo do jogo daí em diante: Real Madrid satisfeito e fechadinho, e o time inglês obrigado a correr atrás do prejuízo. Sorte do Chelsea que Benzema desperdiçou a terceira chance, pouco antes do intervalo.

O Chelsea aos poucos se reencontrou após os dois gols sofridos e então conseguiu estabelecer uma pressão pela primeira vez, girando a bola e apertando a saída do Real. Deu certo aos 40 minutos, quando Jorginho descolou uma assistência precisa para Mason Mount aparecer nas costas de Carvajal e diminuir. Após correr muitos riscos no primeiro tempo, o time azul saiu até no lucro com a desvantagem de um único gol no intervalo.

O segundo tempo parecia reservar novidades quando o Chelsea apareceu com duas mudanças e um zagueiro a menos, mas Benzema de novo mostrou ser gigante nesta Liga dos Campeões. Ele acreditou em uma falha de Mendy, roubou a bola após o erro e fez o terceiro em lance que lembrou o vacilo de Donnarumma nas oitavas de final. O terceiro gol recolocou o Real em posição confortável no jogo e obrigou o time da casa a remar tudo de novo.

Pego na armadilha de Ancelotti, o Chelsea de Thomas Tuchel não achou caminhos para responder o Real Madrid à altura. Tentou controlar a posse de bola, mas não conseguiu criar com a urgência que o placar exigia. Nas melhores chances que teve no segundo tempo, Azpilicueta parou em linda defesa de Courtois, e Lukaku caprichou demais e cabeceou para fora uma grande oportunidade dentro da área.

