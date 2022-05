Em Dourados, campanha Inverno Solidário continua arrecadando agasalhos e cobertores

Em busca de minimizar o sofrimento de pessoas em situação vulnerável nas noites frias, a Prefeitura de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, segue com a campanha Inverno Solidário “É tempo de aquecer”.

Qualquer pessoa poderá doar peças de frio como toucas, luvas, blusas, jaquetas, cachecóis, calças, calçados e cobertores. “Assim como no ano passado esperamos que a sociedade civil organizada e empresários da região abracem a campanha. O apoio deles foi fundamental para o sucesso de 2021, onde arrecadamos mais de duas toneladas de agasalhos e cobertores”, explicou o diretor-presidente da Agehab (Agência Municipal de Habitação), Diego Zanoni.

Para participar da campanha, as pessoas que possuem todo tipo de agasalho em bom estado podem direcionar aos diversos pontos de coleta espalhados pela cidade.

A campanha vai contar ainda com dois “Dia D” de arrecadação. Dia 4 de junho na Praça Antônio João e dia 18 de junho no Shopping Avenida Center. Durante todo o período de arrecadação, quem deseja ser um apoiador pode entrar em contato pelo whatsApp (67) 3411-7720.

Os agasalhos serão entregues para famílias necessitadas nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e também distribuídos em bairros carentes e instituições, conforme a demanda passada pela Secretaria de Assistência Social.

Noites Frias

Além da arrecadação do Inverno Solidário, o projeto Noites Frias, uma parceria da Semas com a Guarda Municipal, fará a distribuição de cobertores durante a noite para pessoas em situação de rua. “As equipes estarão à disposição. Quem encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas, pode entrar em contato com o 199 e 153 que vamos até o local”, informou a comandante Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento.

