Totens são instalados no Parque dos Poderes para refrescar população em prática de exercícios

Foi instalado nesta semana na capital, três totens refresque-se no Parque dos Poderes. A novidade já estava prevista no projeto de revitalização do complexo, com as academias ao ar livre.

Com o novo equipamento, os frequentadores do Parque dos Poderes podem se refrescar a qualquer hora do dia, durante o passeio ou prática de exercícios. Para usar é simples, basta apertar o botão que o totem expele vapor de água por quatro saídas.

Os totens foram instalados em três pontos do Parque dos Poderes, dois na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, sendo um próximo à rotatória da Avenida Mato Grosso, e o outro em frente à SAD (Secretaria de Estado de Administração) e o terceiro na Avenida do Poeta, em frente ao “postinho do parque”.

Apenas o equipamento da Avenida do Poeta ainda não está funcionando. A previsão é que comece a funcionar na próxima semana, quando será instalado o ponto de energia.

