Chuva retorna e promete clima mais agradável no início da próxima semana em MS

Após longos dias de tempo firme e seco, a previsão é de que a chuva retorne à região Centro-Oeste no início da semana que vem. A partir de terça-feira (12), as instabilidades voltam a atuar principalmente no estado do Mato Grosso do Sul.

Segundo o Climatempo, a expectativa é de um dia marcado por bastante nebulosidade, pancadas de chuva acompanhadas por raios e até rajadas de vento. Mas, por enquanto, sem alerta para temporais na região.

Em Campo Grande, as temperaturas diminuem um pouco. A Capital que vinha registrando máximas próximas dos 32°C, terá um dia de temperaturas mais amenas: a mínima começa com 15°C e a máxima não ultrapassa os 25°C ao longo da terça-feira.

Fim de semana

A tendência de amanhecer mais frio e tardes mais quentes e secas continua em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (08) e permanece durante todo o fim de semana. A Capital atingiu 31º C nesta sexta-feira (8).