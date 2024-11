Inmet coloca 21 cidades de Mato Grosso do Sul em alerta para chuvas intensas nesta terça-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta de perigo para chuvas intensas, que devem atingir 21 cidades de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (12). O aviso segue até as 10h de quarta-feira (13).

Conforme o comunicado, há chance de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 50 a 100 milímetros em um dia. Além disso, as tempestades podem vir acompanhadas de rajadas de vento que podem variar de 60 a 100 km/h.

Por conta disso, pode haver corte na energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. É recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos de torres de transmissão ou placas de propagandas.

As cidades presentes no alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram