Foragido por estuprar criança de 11 anos é preso na Capital

Idoso, de 67 anos, condenado por estuprar uma criança de 11 anos em 2014 foi preso, nessa quarta-feira (18), no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Conforme informações, o homem estava foragido após ser condenado pelo crime. A prisão foi realizada por equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Após descobrirem o paradeiro do homem, agentes foram até a residência dele e cumpriram o mandado que estava aberto. O condenado foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

