Duas pessoas ficam feridas após motorista dormir ao volante e capotar carro na MS-276

Dois homens com idade não divulgada ficaram feridos, na manhã deste sábado (16), na Ms-276, em Batayporã, distante 309 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que eles estavam capotar na rodovia.

Conforme informações do site Nova Notícias, o condutor da VW Parati dormiu ao volante, perdendo o controle da direção. O veículo saiu da pista, bateu em um barranco de terra e capotou. O automóvel parou na vegetação às margens da pista.

Os dois ocupantes tiveram ferimentos e precisaram ser socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional Francisco Dantas, sendo um deles com suspeita de fratura.

O automóvel teve diversas avarias. A PMR (Polícia Militar Rodovária) está no local para registrar a ocorrência e aguardar a retirada do carro.

