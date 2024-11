Adolescentes são baleadas após tiroteio em bar de Chapadão do Sul

Duas adolescentes, de 16 anos, ficaram gravemente feridas, na madrugada deste sábado (16), em Chapadão do Sul, distante 332 quilômetros de Campo Grande, após serem atingidas por tiros em um bar da cidade.

Conforme o site O Correio News, as vítimas estavam no estabelecimento, quando os disparos começaram. Uma delas foi atingida duas vezes, sendo uma na cabeça. Já a outra foi baleada cinco vezes no abdômen, perna e pé.

As meninas foram socorridas às pressas para o Pronto Atendimento da cidade, mas transferidas como vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade no estado de saúde. Não há informações se elas eram os alvos do atirador.

A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento ninguém foi identificado e preso. O caso segue sob investigação.

