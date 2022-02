Dourados adia volta às aulas presenciais na Reme para o dia 24 de fevereiro

Segundo o exemplo da Capital de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), anunciou nesta quinta-feira (10) o adiamento do retorno das aulas na Reme (Rede Municipal de Ensino).

As aulas começariam na próxima segunda-feira, dia 14, mas de forma preventiva, para garantir a segurança de alunos e profissionais, em razão do aumento de casos da Covid-19, ficou definido a transferência do início das aulas presenciais para o dia 24 de fevereiro.

A secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, explica que dessa forma os pais também terão um tempo maior para se organizar para o retorno. “Estive em reunião com o Prefeito na manhã de hoje e decidimos adiar o calendário escolar. Ressaltamos ainda que os responsáveis podem procurar a Semed a partir de hoje, então podem vir amanhã, segunda, terça ou quando acharem melhor. Nós vamos trabalhar, como trabalhamos o ano passado, e nenhuma criança vai ficar fora da sala de aula”, detalha.

(Com assessoria)