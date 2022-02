Mundial: Palmeiras faz penúltimo treino antes de final contra Chelsea

Em clima de contagem regressiva para a disputa do título do Mundial de Clubes, o time do Palmeiras participou do penúltimo treino tático, no final da tarde desta quinta-feira (10), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). O técnico Abel Ferreira contou com todos os jogadores inscritos na competição, incluindo o goleiro Vinicius Silvestre, que encerrou o período de isolamento após testar positivo para COVID-19 ao desembarcar no país.

Quem viajou nesta madrugada rumo à Abu Dhabi foi o atacante Gabriel Veron, convidado pela diretoria a se juntar ao Verdão e assistir in loco à decisão de título contra os ingleses, no sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Veron testou positivo para a COVID-19 pouco antes de o Palmeiras viajar para os Emirados Árabes, e não foi inscrito para disputar o Mundial.

A partir das 17h, o Alviverde terá mais ingressos à venda (online) para a final de sábado (12), exclusivamente para torcedores que compraram bilhetes para a semifinal contra o Al Ahly, na última terça (8).

Em sua segunda participação seguida no Mundial de Clubes, o meio-campista Danilo, de 20 anos, está confiante no poder de superação da equipe Alviverde diante do time inglês, vencedor da última edição da Liga dos Campeões, que se classificou à final após derrrotar o Al Hilal por 1 a 0 na tarde de ontem (9).

“Não sabia que teria essa oportunidade duas vezes tão rápido na minha carreira. Jogar a final de Mundial para mim vai ser a mesma sensação de jogar a primeira final de Libertadores. Enfrentar um time da Europa é outro estilo de jogo, jogadores de alto nível. O Chelsea é um time que gosta de ter a bola, os laterais apoiam bastante. Mas como o Abel fala, o maior desafio está dentro de nós”, afirmou Danilo, camisa 28, em depoimento ao site do Palmeiras.

Nesta sexta (11) o Verdão fará o treino de reconhecimento no Mohammed Bin Zayed Stadium, palco da decisão do título no sábado (12).

(Agência Brasil)