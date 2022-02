Após cair de uma altura de três metros, adolescente é encaminhado em estado grave para Santa Casa

Um adolescente de 14 anos caiu de uma altura de três metros enquanto realizava a manutenção de um telhado na Rua Brilhante, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

O jovem foi socorrido pela Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) e, após 20 minutos de reanimação, foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande. De acordo com os socorristas, o homem sofreu traumatismo craniano.

Conforme o hospital, o rapaz está em atendimento de urgência e emergência no Pronto-socorro, sedado, entubado e em estabilização.

Informações preliminares indicam que o jovem seria de origem boliviana e no momento da queda realizava a manutenção de um telhado com uma pistola de silicone. Imagens da câmera de segurança do local registraram o momento exato do acidente.

(Com Willian Leite)

(Matéria atualizada às 16h44 para acréscimo de informação)