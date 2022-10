Dois motoristas morrem em acidente na BR-262, em trecho perto de Miranda

Dois motoristas morrem em colisão frontal, na BR-262, no distrito de Salobra, região de Miranda, localizada a 207 km de Campo Grande. Os homens tinham 34 e 75 anos, mas a identificação não foi divulgada até o momento. O acidente aconteceu na tarde de ontem (4).

De acordo com as informações do jornal O Pantaneiro, com o impacto, um dos veículos caiu no barranco ao sair da pista. Os moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, mas os dois motoristas, que ficaram presos às ferragens, não resistiram aos ferimentos e morreram durante o resgate.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a perícia criminal estão em investigação sobre o que pode ter causado o acidente.

Os moradores fazem reclamações sobre a falta de sinalização e pedem urgentemente a instalação de um redutor de velocidade. “Isso aqui não é brincadeira, mais duas vidas perdidas. Estamos precisando de um redutor de velocidade para a comunidade. Vidas estão sendo perdidas nesse trecho perigoso”, conta um morador, ao jornal da região.

*com informações do jornal O Pantaneiro

