Como forma de prevenção, unidades de saúde da Capital recebem melhorias

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria Especial de Manutenção e Obras (CEMO), iniciaram melhorias preventivas nas unidades de saúde da Capital. O objetivo é evitar transtornos e prejuízos provocados pelas intempéries climáticas, como ação de ventos e chuvas fortes. O cronograma prevê intervenções em 24 unidades da Atenção Primária de da Rede de Urgência e Emergência.

Em cinco destas unidades o trabalho já foi concluído, são elas: UBS Carlota, USF Cristo Redentor, UBS Coronel Antonino, UPA Leblon e UPA Moreninha.

Estas unidades de saúde foram priorizadas pois registraram intercorrências por conta das fortes chuvas e ventos ocorridas no final do mês de Agosto. Na UBS Carlota, por exemplo, houve destelhamento e extravasamento da calha provocando infiltração em diferentes setores. O volume de chuvas registrado na ocasião superou a média histórica prevista para aquele mês. Situação semelhante à da UPA Leblon, onde também houve infiltração de água.

Nesses casos, os atendimentos não foram totalmente suspensos, entretanto foi necessária a suspensão em algumas locais para limpeza e organização das áreas afetadas por infiltrações e vazamentos.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que o trabalho tem por objetivo evitar intercorrências futuras em razão das chuvas.

“Esse tipo de manutenção é necessária para evitar problemas como por exemplo infiltrações durante as chuvas que podem danificar a estrutura provocando mofo e bolor e até mesmo gerar um vazamento que pode prejudicar o funcionamento da unidade. Estamos atentos aos problemas e agindo para que a nossa população e servidores tenham boas condições para atendimento”, destaca.

Conforme o cronograma, as outras unidades previstas para receberem melhorias são: USF Noroeste, USF Marabá, USF José Tavares, USF Aero Rancho Granja, USF Botafogo, Clínica da Família Iracy Coelho, UBS Lar do Trabalhador, USF Indubrasil, USF Serradinho, USF Mape, UBS Bonança, USF Batistão, USF Moreninhas, USF Carvalho, USF Azaléia, USF Coophavila.

