Homem é preso em Dourados suspeito de abusar de enteada durante quatro anos

Na tarde de ontem (29), um homem, de 36 anos, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de abusar da enteada, de 13 anos, durante quatro anos. A ação iniciada pela Delegacia de Paranhos que abriu uma investigação sobre o caso.

De acordo com informações, os abusos foram descobertos em setembro deste ano e a policia já havia indiciado indiretamente o homem que estava foragido.

Com o apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Dourados, a SIG de Paranhos conseguiu um mandado de prisão preventiva deferida pelo Poder Judiciário e durante as investigações conseguiram localizar o suspeito que estava escondido em Dourados.

O homem foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde permanece preso, à disposição da Justiça.

