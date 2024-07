Filho encontra pai morto dentro de caixa d’água

Idoso de 63 anos foi encontrado morto, nesse domingo (21), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, dentro da caixa d’água da própria casa.

Conforme o site Diário Corumbaense, o filho da vítima chegou à residência por volta das 13h40 e encontrou o pai dentro do reservatório de água.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas nada pôde fazer pelo homem que já estava sem vida. De acordo com o médico plantonista que atendeu a ocorrência, há possibilidade da vítima ter tido uma parada cardiorrespiratória por conta do afogamento.

À polícia, o filho da vítima relatou que o pai fazia uso constante de bebida alcoólica. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer e segue sob investigação.

