Discussão por aluguel atrasado termina em agressão em Dourados

Na tarde de ontem (06), um homem identificado como Ananias, foi ferido na cabeça durante discussão de aluguéis atrasados com inquilino. O caso aconteceu no Bairro Terra Roxa, em Dourados.

De acordo com o filho da vítima, o inquilino, devia cinco meses de aluguel e devido ao atraso no pagamento, o pai teria colocado um cadeado no portão do imóvel para evitar que o homem entrasse.

O inquilino não gostou da atitude de Ananias e foi até a casa dele, acompanhado de mais duas pessoas, para tirar satisfações.

Durante a discussão, o agressor empurrou Ananias, que caiu e bateu a cabeça no chão, resultando em um corte.

Ananias recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o autor da agressão para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

