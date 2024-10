Comércio de Campo Grande funcionará até às 18h no feriado do dia 12

O comércio de Campo Grande terá horário especial durante o feriado de criação do Estado e em comemoração ao Dia das Crianças, que se celebra em 12 de outubro. As lojas poderão funcionar até às 18h na sexta-feira (11) e no sábado (12), com a abertura sendo facultativa para cada empresário.

A regulamentação do horário foi estabelecida por meio de uma Convenção Coletiva de Trabalho entre o Sindivarejo (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande) e o Sindicato dos Empregados no Comércio. As lojas poderão operar das 9h às 18h, exceto as que estão localizadas em shoppings, que possuem regras específicas. As empresas devem garantir um intervalo mínimo de uma hora para seus funcionários durante a jornada.

Os empresários que optarem por abrir suas lojas no feriado terão a obrigação de compensar seus colaboradores com uma folga, que deve ser agendada preferencialmente na semana seguinte ou, no máximo, em 15 dias. Essa medida visa garantir os direitos trabalhistas e o bem-estar dos empregados.

Para funcionar no feriado, os empresários precisam notificar, por escrito, o sindicato laboral até cinco dias antes da data. Além disso, será necessário o pagamento de uma taxa de R$ 22,00 por empregado, embora esteja prevista a isenção para aqueles que já são contribuintes dos sindicatos.

A expectativa é que o movimento no comércio seja animado, oferecendo uma variedade de produtos para os pequenos.

