É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Luiz Bruno Caetano Fonseca, ocorrido ontem, domingo, 6 de outubro.

O velório será realizado no dia 7 de outubro, a partir das 11h, no Cemitério Parque das Primaveras. O sepultamento ocorrerá às 16h no mesmo local.

Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de dor.

