Homem é morto a tiros após tentar esfaquear policiais em Chapadão do Sul

Homem de 29 anos foi morto a tiros, na noite desse domingo (25), em Chapadão do Sul, distante 331 quilômetros de Campo Grande, após tentar atacar policiais militares com uma faca.

Conforme informações, equipe da PM (Policia Militar) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, em que um homem, de 54 anos, havia sido esfaqueado diversas vezes durante briga.

A vítima atacada foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o hospital da cidade. Apesar da gravidade, o homem não corre risco de morte.

Já o autor do crime fugiu e os policiais passaram a fazer rondas pela cidade na tentativa de encontrá-lo. Em certo momento, o suspeito apareceu alterado com a faca na mão. Os militares tentaram conversar com o rapaz, que tentou golpear os agentes com a arma branca.

Por conta disso, acabou sendo atingido a tiros pelos policiais. O homem foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Equipe da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para investigar o caso.

