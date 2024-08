Detento da Penitencia de Dourados é flagrado com drogas escondidas em buraco

Na última sexta-feira (09), um preso PED (Penitencia Estadual de Dourados) foi pego com uma quantidade de maconha. A droga ficava escondida em um buraco no chão da cela onde o mesmo cumpria sua pena.

Durante uma revista, os agentes encontraram 131 gramas de entorpecentes, conforme consta no registro policial registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Os outros internos da cela foram questionados a respeito sobre a origem das drogas, mas um detento de 44 anos assumiu propriedade da mesma e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

