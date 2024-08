Brasil conquista medalha de bronze no vôlei feminino nas Olimpíadas 2024

A equipe feminina de vôlei do Brasil garantiu mais uma medalha olímpica para o país ao conquistar o bronze nas Olimpíadas 2024. Em uma partida disputada na Arena Paris Sul, a seleção brasileira venceu a Turquia por três sets a um, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15.

Apesar de a Turquia ter conquistado uma vantagem no terceiro set, a equipe comandada por José Roberto Guimarães mostrou garra e voltou a dominar no quarto set, garantindo a vitória e subindo ao pódio mais uma vez.

A campanha do Brasil nas Olimpíadas foi marcada por importantes vitórias na fase de grupos, onde a seleção venceu o Japão, Polônia e República Dominicana, alcançando a melhor colocação geral. No entanto, a trajetória rumo ao ouro foi interrompida na semifinal, quando o time brasileiro foi derrotado pelos Estados Unidos.

Com a medalha conquistada hoje, o Brasil chega a um total de seis medalhas olímpicas no vôlei feminino. A coleção inclui dois ouros, conquistados em Pequim 2008 e Londres 2012, além de dois bronzes anteriores em Atlanta 1996 e Sidney 2000, e uma prata em Tóquio 2020.

A grande final do vôlei feminino será disputada entre Estados Unidos e Itália, com o jogo marcado para as 7h (horário de Brasília).

