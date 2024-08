Em Campo Grande homem é procurado pela policia após tentativa de homicídio

De acordo com relatos da vítima, um dia antes do ocorrido o homem estava incomodando pedindo conversar e ver a filha, mas a mulher negou o pedido, pois tinha uma medida protetiva contra ele

Na manhã de ontem (08), um homem, de 23 anos, ateou fogo na moto e casa da ex companheira, de 20 anos. Segundo informações dentro da residência havia duas crianças, de 1 e 4 anos, sendo a mais nova filha do rapaz.

O caso aconteceu no Bairro Jardim Talismã, em Campo Grande. O rapaz está foragido.

De acordo com relatos da vítima, um dia antes do ocorrido o homem estava incomodando pedindo para conversar e ver a filha, mas a mulher negou o pedido, pois tinha uma medida protetiva contra ele.

Ao sair para trabalhar e levar as filhas para a escola na manhã seguinte, percebeu que o ex companheiro estava em frente a casa dela. Rapidamente ela acionou a Policia Militar, mas neste momento o rapaz derrubou a moto, colocou gasolina por cima e ateou fogo no veículo, que espalhou por um sofá que estava na varanda e atingiu outras partes da casa.

O homem tentou trancá-la na residência, mas a jovem conseguiu escapar, porém as crianças ficaram presas na residência. A mãe das meninas começou a pedir socorro e as crianças foram salvas por dois homens e o tio que quebraram o vidro da porta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas que destruíram parcialmente a casa. Não houve mortes, mas o tio das crianças teve um corte na mão e foi socorrido por vizinhos.

A vítima foi encaminhada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

