Com mais de 180 mil peças arrecadadas, campanha “Seu Abraço Aquece” inicia entrega de doações

A campanha do agasalho Seu Abraço Aquece entrou, nesta semana, em sua fase mais importante: a entrega das arrecadações. A equipe e distribuição coordenada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) recebe os representantes das entidades no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo até quinta-feira (6).

Após o trabalho de triagem realizado até sexta-feira (31), mais de 185 mil unidades foram selecionadas para entrega, entre cobertores, agasalhos, roupas, sapatos e acessórios de inverno. As peças vão aquecer o frio de pessoas em situação de vulnerabilidade que são atendidas por 330 entidades que se cadastraram para receber as doações.

A entrega das peças arrecadadas consolida o movimento de solidariedade que os servidores públicos estaduais iniciaram no dia 5 de abril, envolvendo toda a sociedade.

“Esse é o momento mais importante da campanha, pois o esforço coletivo de todos se transforma em ação concreta. Essa entrega vai além das peças de roupa, estamos oferecendo conforto, dignidade e esperança para aqueles que mais precisam. Essas instituições desempenham um papel vital em nossa sociedade, são verdadeiras luzes em tempos difíceis, proporcionando abrigo, carinho e apoio”, avalia o secretário de Estado de Administração de MS, Frederico Felini.

“A entrega das doações é um testemunho do espírito de comunidade e do poder da união dos servidores estaduais, é um símbolo de nosso compromisso com a construção de um Estado mais justo e inclusivo”, finaliza.

Serviço – O atendimento para retirada das peças triadas para cada entidade acontece das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, de segunda a quinta-feira (3 a 6 de junho).

Com informações da Assessoria de Comunicação Governo de MS

