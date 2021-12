COVID-19 deixa de ser a maior causa de mortalidade no Brasil

A covid-19 deixou de ser a principal causa de mortalidade no Brasil há dois meses. É o que indica uma comparação dos registros da pandemia de novembro com a média de mortes por todos os outros fatores no mês durante os últimos 5 anos. Comparada com a média, a pandemia ocupa agora a 8ª colocação entre os principais causadores de mortalidade no Brasil.

Segundo reportagem do Poder 360, a pandemia deixou de ser a principal causa de mortalidade em outubro. Foram registrados 7.272 óbitos por covid no Brasil no período. A média para o mês de mortes por isquemia do coração é de 9.380; a de doenças cerebrovasculares, de 8.470. Com isso, a covid ficou na 4ª posição entre as maiores causas de morte em outubro.

Doenças isquêmicas do coração (como o infarto), cerebrovasculares (como o AVC) e outras doenças circulatórias foram as principais causas de morte em novembro nos últimos 5 anos. Foram em média mais de 7.800 óbitos registrados no mês em cada uma dessas categorias.

Em março de 2021, quando o país passava pela pior fase da pandemia, as mortes por covid dispararam e se descolaram das outras causas. No 3º mês do ano, a covid matou mais de 80 mil pessoas, 8 vezes o que mataram as isquemias do coração (como infarto), tipicamente as maiores causa de mortalidade nos últimos anos. Em novembro, a doença passou a ser a 8ª nesse ranking.

(Com informações: Poder 360)