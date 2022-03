Gasoduto Bolívia-Brasil reúne representantes de Corumbá para debater segurança

Na última quinta-feira (24), se reuniram os técnicos de Superintendência Municipal de proteção e Defesa Civil, com a presença de representante do 6° Distrito Naval, do 17° Batalhão de Fronteira, Polícia Militar, do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) todos reunidos também com os representantes TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil).

O encontro tratou de assuntos gerais sobre as questões referentes à integridade do duto, sobre as características do gás natural, o atendimento a emergências em caso de vazamento não intencional do gás, os eventuais riscos de desastres e as consequências para a população e meio ambiente, devido atravessa do gasoduto no território corumbaense, a partir da faixa da Bolívia. O encontro aconteceu no auditório da 18ª Cia de Comunicação do Exército Brasileiro.

Isaque do Nascimento, superintendente Municipal de Proteção e Defesa Civil pontuou sobre o assunto. “Cumpre destacar que as estratégias de prevenção, preparação e resposta a um eventual incidente envolvendo esse produto é imprescindível e fundamental, requerendo um cuidado redobrado dos órgãos de defesa e proteção, principalmente quando se sabe que o gasoduto que atravessa o município de Corumbá está instalado a cerca de um metro de profundidade, com pressão interna de 100 kgf/cm², transportando aproximadamente 20 a 30 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.”

Ficou registrado na ata a necessidade de elaboração de um Plano de Atuação Emergencial e a realização anual de um simulado, por parte da operadora do gasoduto, cuja demanda será conduzida pela Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil e pela chefia técnica do Ibama/Corumbá-MS.

Com Informações da Prefeitura Municipal de Corumbá.