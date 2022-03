Projeto que exige trituradores nas pias é aprovado pela Câmara

Projeto de Lei que trata da instalação de triturador de resíduos orgânicos no âmbito de Campo Grande, foi aprovado pela Câmara Municipal. O PL N° 766/21, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP) prevê a instalação do equipamento nas pias das cozinhas, residenciais, condominiais e comerciais a fim de reduzir a produção de lixo oriundo dos alimentos. Ainda segundo o projeto, as novas construções deverão prever a instalação do aparelho no sistema hidráulico da cozinha e das copas nas residências, restaurantes e escritórios, junto ao encanamento de esgoto.

“A nossa Campo Grande está crescendo e os aterros sanitários já estão cheios. Além da produção do lixo de Campo Grande, o nosso município recebe resíduos do interior. Então, quanto mais ações para amenizar a produção de lixo melhor para a nossa Capital. Nós temos que pensar nos nossos filhos e netos que sofrerão problemas ambientais caso nós não façamos algo”, explica o parlamentar autor da lei.

Para o vereador Prof. André Luis (Rede), há alguns problemas com esse projeto, e um deles é o custo, pois de acordo com o parlamentar, o preço do triturador varia entre R$ 1500 e R$ 3000, e seria mais um aparelho elétrico para ser cobrado na tarifa de energia. “Esse triturador já é implementado em São Paulo, e há um estudo da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que aponta que ele compromete a rede de esgoto, pois forma uma malha que retém a sujeira e faz com que o material não corra, e quando ele finalmente chega aos campos de decantação, a quatidade de água para poder fazer esse tratamento é de duas a três vezes maior que o normal. Então essa prática é totalmente antibiológica e antiecológica”, explica o vereador. Para o parlamentar, a solução para o problema de resíduos orgânicos, seria investir em educação ecológica e na compostagem.

Segundo com a Abrelpe (Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), cada pessoa produz em média de 800 gramas a 1 quilo de lixo por dia, ou de 4 a 6 litros, segundo A, e para tentar amenizar esse problema ambiental.

O projeto também foi assinado pelo vereador Edu Miranda (Podemos), e irá para sanção do Poder Executivo.

Com informações da Câmara