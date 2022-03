Governo publica o maior edital de eventos geradores de fluxo turístico de MS

Foi lançado hoje (25) o maior Edital de apoio a eventos geradores de fluxo da história de Mato Grosso do Sul. Juntos, os editais voltados para municípios e para OSCs (Organizações da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, somam mais de R$ 2 milhões.

A geração de fluxo turístico é uma ação de retomada do turismo num momento em que a pandemia começa a ser controlada e os protocolos de biossegurança estão mais flexibilizados. O objetivo é apoiar as oito regiões turísticas do MS, com recursos de R$ 50 mil a R$ 100 mil para cada projeto aprovado.

Os editais

As propostas do Edital 02/2022 deverão ser enviadas pelas gestões públicas municipais e teremos, pela primeira vez, a garantia de apoio a pelo menos dois eventos por região turística. Para serem consideradas habilitadas e serem passíveis de apoio financeiro, as propostas precisam atender aos critérios apresentados no edital.

Este edital está disponibilizando R$ 1.600. Já as regiões turísticas são em Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal, Caminho dos Ipês, Cerrado-Pantanal, Costa Leste, Vale das Águas, Caminhos da Natureza – Cone Sul e na Grande Dourados.

As propostas poderão ser apresentadas em um dos dois grupos de eventos: gastronômicos, técnicos, culturais e de negócios poderão pleitear até R$ 50 mil. Os eventos enquadrados como eventos de esporte e aventura poderão pleitear até R$ 100 mil.

Já o Edital 03/2022 é para propostas enviadas pelas Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, com no mínimo de dois anos de existência. O valor para este Edital é de R$ 500 mil e as propostas também deverão ser enquadradas em um dos dois grupos de eventos.

Informações sobre documentação, forma de apresentação do projeto básico, plano de trabalho, processo de seleção, cronograma e outras informações estão disponíveis no site.