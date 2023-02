Corpo de homem é encontrado no “Piscinão” em Três Lagoas

O corpo de um homem, não identificado, com idade aproximada entre 35 e 40 anos, foi encontrado em um local conhecido com piscinão, no bairro Rela Park, em Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site local, Rádio Caçula, equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais), esteve no local junto ao Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica.

As causas da morte ainda serão investigadas e o corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal), onde passará por exames com objetivo se apontar a real causa da morte.

