Corpo encontrado carbonizado no Santa Emília era de adolescente

A Polícia Civil identificou o corpo encontrado no último dia cinco, com marcas de golpes de foice e parcialmente carbonizado em um terreno baldio, como de um adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na rua Cambotá, Jardim Santa Emílai, em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) recebeu ontem (15) informações da possível localização do autor do crime. O suspeito, um homem de 28 anos, estava em uma Clínica de Recuperação para dependentes químicos, onde estava internado.

Ele foi levado para a 6ª Delegacia, onde afirmou que teria participado da morte do jovem. O suspeito alegou que estava vendendo drogas junto com o adolescente e que teria sido furtado por ele. O crime ainda teve outro envolvido, que não foi identificado. Primeiro os supeitos agrediram a vítima com socos e depois a atingiram com golpes de foice e faca.

Depois de terem executado a vítima, resolveram queimar o corpo no terreno ao lado da casa, onde o corpo foi localizado. O caso continua sob investigação para encontrar o outro suspeito pelo crime.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.