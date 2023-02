Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de pornografia infantil e pedofilia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Naviraí, cumpriu na manhã desta quinta-feira (16), mandado de busca e apreensão na residência de um homem, de 51 anos. Ele é suspeito de acessar sites de pornografia infantil com frequência, além de manter conversas telefônicas aliciando menores.

Durante o cumprimento da ordem judicial foram apreendidos: aparelho celular, pen drive, cartão de memória, e CPU´s. A busca foi realizada pela equipe de investigação da DAM em conjunto com a Polícia Científica.

Os aparelhos apreendidos serão periciados e caso sejam localizados arquivos categorizados como de natureza pedopornográfica, o suspeito poderá responder pelos crimes previstos nos artigos 241-B (Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e 241-D (Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso), do Estatuto da Criança e Adolescente.

Se condenado, poderá cumprir penas que variam de um a quatro anos de reclusão por armazenamento, somada a penas que variam de um a três anos, devido ao suposto aliciamento.

