Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Paraguai

Corpo de um homem foi encontrado boiando, nessa terça-feira (6), no rio Paraguai, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o corpo seja de Edson Martins Miranda, de 26 anos, desaparecido na Baía Negra desde o dia 29 de julho, quando o barco em que ele estava virou no rio.

Edson estava acompanhado de mais duas pessoas que conseguiram se salvar. Porém, após cair na água, a vítima desapareceu e não havia mais sido encontrada.

O corpo da vítima estava próximo ao Forte Coimbra, região pantaneira. Uma equipe de militares foi enviada ao local para retirar o corpo e encaminhar ao IML (Instituto Médico Legal) de Corumbá, onde deve passar por exames para ser identificado.

