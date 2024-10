Riedel vê como positiva a grande participação do PSDB nas eleições municipais

Com a primeira-dama e o candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Pereira, governador votou às 8h

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), depositou seus votos nas eleições municipais de Campo Grande, neste domingo (6), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, que fica no Bairro Monte Castelo, por volta das 8h. Ele estava acompanhado da primeira-dama Mônica e do candidato a prefeito local, Beto Pereira.

Ridel valorizou a ampla participação do partido tucano em todos os 79 municípios, em disputas principais e como vice. “Trabalhamos hoje para eleger aqueles prefeitos e prefeitas que a gente tem dado prioridade na campanha eleitoral para entender que vai fazer o melhor trabalho dentro dessa parceria. Quando a gente fala PSDB, nós estamos falando de eleições com muitos parceiros, aqui a comunalmente é do PL, em outros municípios tem outros [legendas]”, destaca.

Ele completa dizendo que a participação está sendo bem positiva em todas as cidades e que está seguro de bons resultados. “Uma corrida eleitoral dentro do estado, em vários lugares uma eleição mais disputada, em outros menos, mas de uma maneira geral, positivo. Foi mais tranquila essa eleição”.

Por fim, o governador disse que pretende “acompanhar a apuração dos votos na casa do Beto Pereira, se ele me convidar. Tenho muita segurança de que é ele que vai para o segundo turno e que vamos trabalhar muito nas próximas semanas”, termina.

Na oportunidade, Beto Pereira aproveitou para valorizar o apoio do governador. “Mais importante é ter o governador apoiando o projeto para Campo Grande. Acho que o governador se sente confortável para avalizar um projeto que tenha o propósito de mudança para a cidade. Acho que isso é fundamental”, disse o candidato.

Por Kamila Alcântara e Carol Chaves

