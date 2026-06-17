Concurso da Câmara de Bonito é anulado após acordo judicial; candidatos terão direito a reembolso

Processo é encerrado

Com a homologação do acordo, o Ministério Público encerra a ação judicial. Segundo o órgão, a medida assegura a devolução dos valores aos candidatos e ao poder público, além de reforçar a importância de que concursos públicos sejam realizados com transparência, legalidade e respeito às regras previstas em lei.

Com g1

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