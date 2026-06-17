Concurso da Câmara de Bonito é anulado após acordo judicial; candidatos terão direito a reembolso

O concurso público da Câmara Municipal de Bonito foi anulado após a identificação de irregularidades no processo. A decisão foi formalizada por meio de um acordo firmado entre o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a Câmara Municipal, o Município de Bonito e a empresa responsável pela organização do certame.
A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público em outubro de 2024, após denúncias anônimas apontarem problemas como falta de transparência e falhas na contratação da banca organizadora.
Empresa terá que devolver R$ 150 mil
Pelo acordo, a empresa organizadora deverá devolver R$ 150 mil aos cofres públicos municipais. O valor será pago em dez parcelas.
Além disso, a empresa também terá que ressarcir os candidatos que pagaram taxa de inscrição para participar do concurso.
Para garantir a devolução dos valores pagos nas inscrições, a empresa deverá disponibilizar um link em seu site até o dia 25 de junho de 2026. Os candidatos terão até 24 de dezembro de 2026 para solicitar o reembolso. Após o pedido, o pagamento deverá ser realizado em até 15 dias.
Processo é encerrado
Com a homologação do acordo, o Ministério Público encerra a ação judicial. Segundo o órgão, a medida assegura a devolução dos valores aos candidatos e ao poder público, além de reforçar a importância de que concursos públicos sejam realizados com transparência, legalidade e respeito às regras previstas em lei.
Com g1
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