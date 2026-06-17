Imagem de Nossa Senhora furtada de Igreja Católica é recuperada em Corumbá

Na tarde desta terça-feira (16), uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que havia sido furtada do interior de uma Paróquia foi recuperada. O caso aconteceu em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu durante o dia, após um indivíduo entrar nas dependências da igreja.

Segundo informações divulgadas, pouco tempo depois da imagem desaparecer, funcionários perceberam a ausência e acionaram a Polícia Civil, repassando informações sobre as características do suspeito, bem como imagens de câmeras de segurança relacionadas ao fato.

Diante disso, os agentes iniciaram as investigações e localizaram o suspeito em uma via pública. No momento da abordagem, o suspeito confessou a prática do furto e indicou o local onde havia escondido a imagem, no Cemitério Santa Cruz, em Corumbá.

No local indicado, conseguiram recuperar o objeto furtado. Já o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.