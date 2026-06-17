Tirem os casacos do armário: nova frente fria chega a MS e termômetro deve marcar 6ºC nos próximos dias

Para os que gostam do frio, podem preparar o cobertor e o chocolate quente! Isso porque uma nova frente fria deve mudar o tempo no Centro-Sul do Brasil a partir da próxima quinta-feira (18), trazendo chuva, temporais e uma nova queda nas temperaturas. No entanto, Mato Grosso do Sul deve sofrer as consequências dessa mudança no clima, mais precisamente, na semana que vem.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã sentirá a queda de temperatura já nos próximos dias. Com o fim de semana na casa dos 12ºC de mínima e 19ºC na máxima, o frio mais intenso chegará por lá na próxima terça-feira (23), quando a cidade deverá registrar mínima de 9ºC e máxima de 16ºC.

Já em Campo Grande, o dia mais frio está previsto para a quinta-feira (25), quando os termômetros devem marcar mínima de 6ºC e máxima de 17ºC.