Hospital realiza mutirão de saúde para idosos no sábado (30) em Campo Grande

Mutirão integra programa de atendimento especializado e deve realizar mais de 350 procedimentos

O Humap-UFMS/HU Brasil (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS) realiza, no próximo sábado (30), o “Dia E – Saúde da Pessoa Idosa”, em Campo Grande.

A mobilização tem como objetivo ampliar o acesso da população idosa a consultas, exames e procedimentos especializados.

A ação ocorre em alinhamento com o programa “Agora Tem Especialistas”. Serão atendidos pacientes já agendados no centro de regulação, garantindo organização, segurança e continuidade do cuidado.

A expectativa é realizar 352 atendimentos, entre cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais, consultas ambulatoriais e atividades educativas voltadas ao autocuidado e à qualidade de vida da pessoa idosa.

Procedimentos ofertados

Entre os procedimentos previstos estão 39 cirurgias, sendo seis ortopédicas, cinco ginecológicas, oito de cirurgia geral/proctologia e 20 cirurgias dermatológicas ambulatoriais.

Na área de diagnóstico por imagem, serão realizados 60 exames de tomografia, 60 ultrassonografias, 16 biópsias de próstata, oito exames contrastados — incluindo uretrocistografia, histerossalpingografia e esôfago contrastado —, além de 15 ecocardiogramas transtorácicos.

Também estão programados atendimentos laboratoriais para 100 pacientes, além de consultas especializadas em psiquiatria, gastroenterologia e neurologia, além de exames de espirometria na área de pneumologia.

A programação contará ainda com ações desenvolvidas pelas equipes de Clínica Médica e Geriatria, com orientações voltadas à promoção da saúde, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, realizadas no ambulatório e na Unidade de Imagem.

Para a superintendente do Humap-UFMS, dra. Andrea Lindenberg, a mobilização fortalece o compromisso institucional com o cuidado especializado e humanizado à população idosa.

“Essa ação representa um esforço integrado das equipes assistenciais e administrativas para ampliar o acesso da população idosa aos serviços especializados, com acolhimento, agilidade e qualidade no atendimento. O Humap-UFMS segue atuando para contribuir com a redução das filas e garantir assistência cada vez mais resolutiva aos pacientes regulados”, destacou.

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